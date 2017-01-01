Презентацию нового дома от ПЗСП посетили более 200 человек

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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

19 ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялась презентация нового дома от группы компаний ПЗСП на ул. Кисловодской, 12. О состоявшейся презентации сообщает пресс-служба компании.

В новом шестнадцатиэтажном доме от ПЗСП на ул. Кисловодской, 12 будет всего 78 квартир повышенной комфортности, площадью от 41 кв. м до 84 кв. м. Строительство дома компания планирует завершить в конце 2020 года.

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Напомним, ранее в рамках программы реновации застроенных территорий компания ПЗСП возвела в микрорайоне Мильчакова целый жилой комплекс, который стал очень популярным среди пермяков.

«Востребованность ПЗСП как надёжного застройщика и удачное расположение — всё это объясняет успех, с которым прошла презентация нового дома, которую посетили более 200 человек», — отмечают в компании.

Кроме того, на прошлой неделе ПЗСП презентовал дом на ул. Екатерининской, 177а. Новый дом в центре Перми — это совместный проект предприятия с компанией «Дедал». Продажи квартир в этом доме стартовали 15 ноября. Особенность этого объекта в том, что он строится по монолитно-каркасной технологии, что позволило предложить пермякам большой выбор планировочных решений. Сдача дома намечена четвёртый квартал 2021 года.

Дом — Кисловодская, 12: застройщик ООО «Спецстрой Кисловодская, 12». Подробная информация и выбор квартир — на сайте pzsp.ru.

Дом «Дипломат» на Екатерининской, 177а: застройщик: ЗАО «Дедал», инвестор: ООО «ПЗСП-Инвест». Подробная информация и выбор квартир — на сайте pzsp.ru.

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