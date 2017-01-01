Новый пермский зоопарк могут сделать «умным» «Умная» электроника сама будет поддерживать в вольерах нужный для животных температурный и влажностный режим

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Источник фото: группа "Вконтакте" "Пермский зоопарк"

В рамках реализации проекта «Умный город» в Прикамье планируется установить «умные» приборы учёта на объектах общественной инфраструктуры. Причём сейчас на краевом уровне рассматривается вопрос о создании отдельного проекта «Умный зоопарк». Об этом министр строительства Андрей Колмогоров сообщил депутатам Заксобрания сегодня, 20 ноября, на заседании постоянно действующей рабочей группы по строительству объектов общественной инфраструктуры.

«Мы пообщались по зоопарку с зоологами и технологами. Они говорят, что для каждой категории животных температурный и влажностный режим в их вольерах должен соответствовать определённым параметрам. Кто-то живёт при температуре +15…+16 градусов, кому-то нужно не выше +6», — пояснил министр.

В пермском зоопарке температурный и влажностный режим регулируют вручную — эту работу выполняет отдельный сотрудник. Поэтому сейчас зоопарк совместно с министерством связи готовит техническое задание на установку систем, которые будут обеспечивать температурно-влажностный режим, режим освещения и водоснабжения животных.

«Пока всё это в начальной стадии, и чем закончится,непонятно. Возможно, что затраты на реализацию этого проекта окажутся настолько высоки, что проще оставить сотрудника, который будет всё это регулировать в ручном режиме», — добавил Андрей Колмогоров.

Напомним, что строительство первой очереди зоопарка должно закончиться в третьем квартале следующего года. Второй очереди — в третьем квартале 2021 года.

В России проект по цифровизации городов стартовал в 2018 году. Курирует его Минстрой РФ. В 2019 году «Умный город» стал реализовываться в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», а в марте получил свой стандарт, который включает в себя список обязательных мероприятий по восьми направлениям: городское управление, ЖКХ, инновации для городской среды, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.