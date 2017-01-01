Предприниматель оштрафован за несанкционированную свалку на сельхозземлях

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, индивидуальный предприниматель незаконно обращался с твёрдыми коммунальными отходами на земельном сельскохозяйственном участке, расположенном около деревни Губаны Куединского района.

В ходе проверки было установлено, что ответчик ранее был привлечён к ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», но продолжал незаконную деятельность на сельскохозяйственных землях, используя их не по назначению.

В итоге в суд был направлен иск с требованием прекратить данную деятельность по обращению с отходами. Суд согласился с требованиями прокурора, удовлетворив их в полном объёме. Решение суда в законную силу пока не вступило.