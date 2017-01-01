Пермская опера покажет представления для детей с нарушениями зрения

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Фото: Пермский академический театр оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета 23 ноября состоятся показы детской оперы «Терем-теремок» (0+). На новом спектакле побывают ребята с нарушениями зрения. Специально для них Пермская опера в партнёрстве с ПАО «Сбербанк» и Пермской библиотекой для слепых и создали проект «Трогательное путешествие в театр». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Премьера оперы Ильи Польского «Терем-теремок» по мотивам известной сказки Самуила Маршака состоялась в театре 1 ноября. Постановку режиссёра Марии Рубиной было решено адаптировать для слабовидящих и незрячих детей. Для этого в рамках проекта создан специальный текст: тифлокомментатор Наиля Ибрагимова описывает происходящее на сцене, а зрители слышат её голос в наушниках, при этом реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов.

Чтобы подготовить ребят к просмотру, Наиля Ибрагимова встречается с ними перед спектаклем и рассказывает о героях оперы, костюмах и декорациях. Познакомить детей с тем, как устроен театр, помогают 3D-модели его здания и внутреннего пространства. Они были созданы благодаря финансовой поддержке Сбербанка и теперь будут использоваться не только перед показом спектакля с тифлокомментированием, но и на экскурсиях для зрителей.

В рамках проекта для театра также приобрели четыре аудиогида. Устройства можно использовать как при тифлокомментировании спектаклей, так и для знакомства зрителей с историей театра. Пермская опера планирует разработать и записать экскурсию, которую в аудиогидах смогут послушать все желающие.