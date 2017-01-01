Количество выявленных фальшивых банкнот в Прикамье выросло на 40%

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае за три квартала 2019 года в банках и других кредитных организациях выявлено 267 поддельных банкнот российских денежных знаков на общую сумму почти 1,2 млн руб. Годом ранее было выявлено 190 «подделок», сообщают в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

На протяжении нескольких последних лет лидерами по количеству фальшивок являются подделки банкнот «высоких» номиналов.

Так, по итогам девяти месяцев, была выявлена 231 фальшивая банкнота номиналом 5000 руб. и 23 — номиналом 1000 руб. (в сумме — 95,1% от общего количества).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество подделок номиналом 1000 руб. снизилось более чем в два раза, а номиналом 5000 руб., наоборот, выросло.

Также с начала 2019 года были выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 500 руб.

Отмечаются довольно частые случаи выявления подделок банкнот модификации 2010 года. Это означает, что преступники постепенно осваивают способы имитации таких защитных признаков, как защитная нить, выходящая на поверхность в большом фигурном окне, и перемещение светлой полосы на зелёном гербе города Ярославля или Хабаровска.

Кроме этого, отмечено появление имитации новых банкнот образца 2017 года номиналом 2000 руб. Хотя качество данных подделок находится на невысоком уровне, их количество растёт: с начала 2019 года было выявлено девять подделок банкнот этого номинала.

Несколько уменьшилось число поддельных купюр иностранных государств: семь штук против 10 за аналогичный период годом ранее. Большая часть пришлась на доллары США — четыре штуки, а также евро — три штуки.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России:

— В связи с ростом выявленных поддельных денежных знаков на территории региона обращаем внимание граждан на действия при обнаружении ими фальшивых купюр. В этом случае необходимо немедленно обратиться в органы внутренних дел или в банки, сообщив, когда, где и от кого получена фальшивая банкнота. Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть фальшивки кому-либо — это уголовное преступление.