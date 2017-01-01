На этой неделе пройдёт фестиваль We-Fest о проблемах современных женщин

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В Центре городской культуры с 21 по 24 ноября пройдёт четвёртый женский фестиваль We-Fest (18+). В этом году фестиваль посвящён проблемам женской телесности, а также отношению к женскому телу общества, государства и медиа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В программу фестиваля вошли дискуссионные и просветительские мероприятия, встречи с активистами, кинопоказы, откровенные выступления от первого лица, групповые практики и мастер-классы по самообороне и йоге.

Одним из главных мероприятий фестиваля станет круглый стол с психологами, юристами, активистами и представителями власти о домашнем насилии (22 ноября). Продолжит данную тему лекция известной российской феминистки, журналистки и арт-активистки Дарьи Серенко (22 ноября). Она расскажет о первых признаках абьюза и о нынешней ситуации закона о домашнем насилии в России и мире.

В воскресенье, 24 ноября, состоится круглый стол «Педагоги — люди без тел?». Эксперты площадки — учителя, юристы и психологи — обсудят правовые аспекты ситуаций из серии «фото в купальнике» и расскажут, как себя защитить.

Центральный выставочный проект — открытие 21 ноября персональной выставки екатеринбургской художницы Ксении Маркеловой «(В)вне». Её экспозиция посвящена исследованию телесности, свободной от гендерных, социальных, этических и эстетических клише.

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.