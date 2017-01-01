В Пермском крае в этом году было выдано автокредитов почти на 14 млрд руб.

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По данным Национального бюро кредитных историй, с января по октябрь 2019 года в Пермском крае сумма выданных автокредитов на новые и подержанные автомобили составила 13 млрд 800 млн руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объём выданных автокредитов вырос на 13,4%: так, за десять месяцев прошлого года сумма займов составила 12 млрд 170 млн руб.

Среди тридцати регионов-лидеров по объёмам данного вида кредитования Пермский край занял двенадцатое место. Самые большие объёмы выданных автокредитов в регионах России отмечены в в Москве (68 млрд 34 млн руб.), Московской области (45 млрд 24 млн руб.), Санкт-Петербурге (44 млрд 29 млн руб.), а также в Республике Татарстан (25 млрд 42 млн руб.) и Краснодарском крае (23 млрд 41 млн руб.).