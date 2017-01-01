В Перми состоится единственный концерт пианиста Сергея Пашкевича

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Сергей Пашкевич

Фото: Пермская краевая филармония

Пермская филармония приглашает на единственный концерт концертирующего пианиста, старшего преподавателя кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Сергея Пашкевича (6+). О концерте сообщает пресс-служба Пермской краевой филармонии.

Выступление состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Сергей Пашкевич стал победителем международных конкурсов имени Листа в Утрехте (1-я премия, Нидерланды, 1992), во Вроцлаве (1-я премия, Польша, 2002), в Сан-Паулу (3-я премия, Бразилия, 2002), сумев покорить жюри и публику своей виртуозностью, умением создавать красочную палитру звучания рояля, тонкой поэтичностью и мощной энергией исполнения.

Музыкант родился в 1966 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Ленинградскую Государственную консерваторию (класс П. Г. Егорова), а через два года — ассистентуру-стажировку (творческий руководитель — В. О. Шакин). Затем два года артист посвятил стажировке в Амстердамской консерватории у одного из ведущих голландских педагогов Яна Вяйна (Jan Wijn). Пианист неоднократно участвовал в курсах высшего исполнительского мастерства имени Рахманинова, ежегодно проходивших в летнее время в Тамбове, где совершенствовался под руководством народного артиста СССР, профессора Виктора Мержанова.



Пианист успешно гастролирует с сольными программами и оркестрами в различных городах России, Нидерландов, США, Китая, Германии, Франции, Польши, Венгрии. Неоднократно выступал соло и с оркестром в главных залах Нидерландов — Concertgebouw в Амстердаме, De Doelen в Роттердаме, Vredenburg в Утрехте. Сергей Пашкевич принимал участие в фестивалях в Сент-Этьене, Будапеште, Шанхае, выступал на родине Листа в посёлке Райдинг (Австрия).



С 2003 по 2010 год преподавал в Тамбовском музыкально-педагогическом институте, в 1994—1996 годах и начиная с 2011 года по настоящее время преподаёт фортепиано в Санкт-Петербургской Государственной консерватории.

Педагогическую деятельность совмещает с концертной. Пашкевич принадлежит к числу наиболее интересных музыкантов наших дней, чьё исполнительское искусство в полной мере отражает лучшие традиции русской фортепианной школы.



Самые лучшие произведения для фортепиано были созданы композиторами, которые были одновременно и блестящими пианистами. Людвиг ван Бетховен, Ференц Лист, Фридерик Шопен, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев знали всё о фортепиано и в совершенстве им владели. Они написали гениальную музыку для своего любимого инструмента.

21 ноября в 19:00 на концерте в Органном зале Пермской филармонии прозвучат Соната для фортепиано №16 Соль мажор, op. 31 Л. ван Бетховена, «Фонтаны виллы д'Эсте» и «Испанская рапсодия» Ф. Листа, Баллада №1 соль минор, оp. 23 Ф. Шопена, Прелюдии, оp. 23: №4 ре мажор и №5 соль минор С. Рахманинова, Соната для фортепиано №2 ре минор С. Прокофьева.