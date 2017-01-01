МТС и продюсерский центр «Эколь» подвели итоги регионального этапа творческого проекта «Поколение М»

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Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

МТС совместно с продюсерским центром «Эколь» подвели итоги регионального этапа творческого проекта «Поколение М» по трём направлениям. Лауреатом в вокальном направлении стала 13-летняя школьница из пермской гимназии №33 Валерия Мосунова, в танцевальном — коллектив Freestyle J.B., а лучшими блогерами признали Милену Решетникову и Романа Шаньгина из Соликамска, сообщает пресс-служба МТС.

Победители смогли почувствовать себя настоящими звёздами: вместе со своими кумирами — модными блогерами с миллионной аудиторией в социальных сетях Ариной Даниловой, Anriel, Владом Красавиным и вокалистами-участниками известных ТВ-шоу Софией Фёдоровой и Акмалем Ходжаниязовым — они выступили на масштабном музыкальном шоу «Поколение М: Blog&Voice».

«Поколение М» придуман компанией МТС для развития потенциала детей со всей России.

Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

— Это большая творческая онлайн-площадка, главная цель которой — сделать равнодоступным творческое образование и развитие детей со всей страны, вне зависимости от того, где они живут, — в Перми или в маленьком посёлке края. Каждый может показать свой талант в пении, танцах, рисовании, актёрском мастерстве и даже в блогерстве, робототехнике и создании дизайна одежды. Каждый ребёнок может найти то, что нравится ему больше всего.

Победители получают уникальные возможности для развития — проходят стажировки и обучение, участвуют в фэшн-показах.

По итогам сезона-2019 среди лауреатов оказалось три пермяка. ГИТИС назвал самым лучшим выступление Александра Галагурского. Третьяковская галерея назвала одной из 20 лучших художественных работ картину Карины Монаховой из Перми. Наградой для неё стало участие в специальной выставке в Третьяковке, которую можно посмотреть до конца ноября. Ещё одна юная пермячка, Анастасия Графеева, стала второй в конкурсе театра-школы «Ералаш».

Пермский край входит в топ-20 регионов по количеству участников проекта.

«Тем не менее мы видим потенциал, хочется, чтобы как можно больше ребят знали о проекте и пользовались теми возможностями, которые он предоставляет, тем более что ребятам нравится помогать с помощью своего творчества. Все действия на сайте и в соцсетях проекта мы конвертируем в рубли и направляем на лечение больных детей», — добавила Оксана Кайгородова.

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