Пальма ботанического сада ПГНИУ получила статус памятника живой природы

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: ботанический сад ПГНИУ

Старейшее растение ботанического сада ПГНИУ — пальма, посаженная профессором Александром Генкелем, — внесено в реестр уникальных старовозрастных деревьев, представляющих особую биологическую ценность. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Пальма профессора Генкеля — это старейшая финиковая пальма на Урале. Она на 20 лет старше Пермского университета — в этом году ей исполнилось 123 года. Высота растения превышает 12 метров. Пальма стала третьим деревом Пермского края, получившим статус памятника живой природы. Ранее в национальном реестре этот вид представлен не был.

Твитнуть Поделиться Поделиться