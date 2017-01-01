В четверг в Перми ожидается потепление

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Как сообщает ЦГМС, с четверга 21 ноября в Прикамье установится тенденция на потепление. Это связано со смещением антициклона на юг.

Местами выпадет небольшой снег, ветер усилится до умеренного, в отдельных районах сохранятся гололёдно-изморозевые отложения на проводах и гололедица на дорогах. Если ночная температура воздуха сохранится на достаточно низком уровне — -17... -22 градуса, то днём воздух прогреется до -9... -14 градусов.

Напомним, что минувшая ночь была самой холодной на этой неделе: температура воздуха в некоторых районах Пермского края опустилась до -33 градусов.