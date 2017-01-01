В Прикамье риелтора обвиняют в хищении более 2 млн руб.

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Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что жительница Краснокамска, оказывая риелторские услуги, злоупотребляла доверием клиентов и, пользуясь их юридической некомпетентностью, склоняла к заключению сделок, которые лишали права собственности на жильё. В итоге потерпевшим причинён ущерб на сумму 2 млн 706 тыс. руб.

Обвиняемая приобретала права собственности на квартиры своих клиентов и похищала принадлежащие потерпевшим денежные средства. Кроме того, две женщины, которые воспользовались риелторскими услугами подозреваемой, лишились материнского капитала. К совершению сделок с недвижимостью подозреваемая также привлекала своих знакомых, которые не были осведомлены о противозаконности её действий.

В отношении риелтора было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело передано в суд для рассмотрения.