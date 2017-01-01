Для того чтобы передать школе №7 два земельных участка, гордума наложила на них ограничения на строительство

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Депутаты Пермской городской думы 19 ноября проголосовали за установление зоны ограничений «по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений» на два земельных участка — на ул. Попова, 48 и Екатерининской, 109.

Оба участка расположены около средней школы №7 с углублённым изучением английского языка, между самим образовательным учреждением и бизнес-центром «Моби Дик».

В феврале 2018 года комиссия по землепользованию и застройке Перми рассматривала вопрос о запрете на застройку этих участков.

Как тогда пояснили на заседании, руководство школы планирует в будущем использовать участки для расширения учебного заведения. Проблема в том, что оба они находятся в частной собственности, а на одном из них был возведён каркас будущего здания, который суд ещё в 2014 году посчитал самовольной постройкой. В июне прошлого года каркас был разобран.

После наложения ограничений на участки власти Перми ведут переговоры с собственниками о их приобретении, а затем планируют передать школе для её расширения.