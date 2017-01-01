Компенсации выпадающих доходов муниципалитетам Прикамья могут сделать постоянными Деньги будут поступать в бюджеты муниципалитетов за счёт дополнительных нормативов отчислений от налогов

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Вчера, 19 ноября, состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Главным вопросом повестки стал доклад министра финансов Елены Чугариной об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в рамках формирования нового бюджета.

В проекте бюджета на 2020 год доходы заложены в размере 129,7 млрд руб., в 2021-м — в размере 137 млрд руб., а в 2022 — в размере 142,8 млрд руб. В 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022 — 156,4 млрд руб.

Причём на финансовую поддержку муниципалитетов предусмотрены серьёзные средства. Только в 2020 году на это заложено 29,4 млрд руб., или 21% от расходов краевого бюджета, что почти на 30% больше, чем в 2019 году. Кроме того, всем новым городским и муниципальным округам дополнительно передан норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края в 2020 году составят 9,4 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. больше, чем в 2019 году. На двукратную компенсацию выпадающих доходов от досрочной отмены ЕНВД в бюджете края заложены 2 млрд руб., и эти деньги муниципалитеты получат уже в конце этого года. «По итогам двух лет мы посмотрим, как у нас раскладываются доходы от УСН и ПСН, и, возможно, введём для муниципалитетов дополнительные нормативы отчислений от налогов, чтобы компенсировать вам выпадающие доходы от отказа от ЕНВД в бессрочном периоде», — отметила министр финансов.

Валерий Сухих, председатель совета, председатель Законодательного собрания:

— Надеюсь, что муниципалитеты почувствуют поддержку регионального бюджета и смогут рассчитывать на него. Теперь многое зависит от инициативы местных властей и общественности. Подчеркну, что сегодня важна инициатива снизу, чтобы сами муниципальные власти и жители участвовали в решении местных вопросов. Всё вместе это может придать хороший импульс развитию Пермского края. Однако важно, чтобы эти средства расходовались на улучшение качества жизни жителей Прикамья эффективно.

Сергей Аликин, председатель Земского собрания Карагайского района:

— Вопрос формирования бюджета Пермского края актуален, потому что у нас впереди принятие своих бюджетов — бюджетов городских и муниципальных округов, районов и сельских поселений. Сегодня мы увидели и услышали основные параметры бюджета Пермского края. Они вселяют в нас определённую надежду с точки зрения формирования бюджетов муниципальных образований, предоставления дотаций, выпадающих доходов, замены ЕНВД. И всё это будет способствовать формированию бюджета развития муниципальных образований.

Также председатели муниципальных представительных органов власти заслушали доклады о господдержке агропромышленного комплекса и о комплексном развитии сельских территорий Пермского края.

Глава минсельхоза Оксана Бреднева сообщила, что Федерация поставила перед Пермским краем задачу за 2020 год на 30% увеличить объём собранного на территории региона зерна. Чтобы достичь этих и других показателей, на субсидии агропромышленному комплексу предусмотрено 2,8 млрд руб. (из них 800 млн — федеральные средства, а 2 млрд руб. — краевые).

Также министр попросила членов Совета представительных органов помочь как можно скорее заключить в рамках программы «Комплексное развитии сельских территорий» соглашения о предоставлении субсидий между органами местного самоуправления и минсельхозом края.

Александр Кобелев, председатель Ддмы Нытвенского городского округа:

— Господдержка развития сельских территорий для нашего муниципалитета актуальна. Радует, что по новым программам заложено большое финансирование. И сейчас перед нами стоит задача претворить это в жизнь. Думаю, что сельхозпроизводители ещеёне готовы работать по новым правилам. Сейчас надо довести до них всю информацию, провести обучение, и тогда люди будут работать на конечный результат.

Отметим, что после выборов в муниципалитетах обновилась половина председателей представительных органов власти, поэтому на заседании также представили 23 новых членов совета. Большинство из них представители новых муниципальных образований — муниципальных и городских округов.

Следующее заседание Совета представительных органов муниципальных образований состоится в январе.



