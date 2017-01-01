Директор школы сдавала школьный спортзал в аренду частному лицу



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Школа №4 г. Красновишерска

Фото с сайта школы

Прокуратура Красновишерского района в ходе проверки выявила нарушения законодательства при использовании муниципального имущества МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Директор образовательной организации Ирина Новикова без соответствующих согласований с собственником имущества и договора аренды передала спортивный зал школы частному лицу. Зал использовался в личных целях.

По результатам проверки в отношении директора школы и гражданина возбуждено дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 3.2 Закона Пермского края №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного имущества).

Постановлениями административной комиссии указанные лица признаны виновными и привлечены к штрафам.

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