Спектакль с тифлокомментариями «Разноцветная книга» покажут в Пермской краевой бибилиотеке для слепых

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Санкт-Петербургский театр «ТриЧетыре» (6+) 21 и 22 ноября покажет спектакль в Пермской краевой библиотеке для слепых «Разноцветная книга» по одноимённому произведению Самуила Маршака. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Перед началом спектакля каждому зрителю будет выдаваться рельефно-графическая программка, с которой можно ознакомиться на ощупь. Во время представления дети вовлекаются в процесс и становятся полноправными участниками спектакля, так как тифлокомментарии и тактильный реквизит помогут им «смотреть» спектакль.

Спектакль поставлен при участии и с учётом рекомендаций тифлопедагогов Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих (СПб ГБСС).

Кроме того, читателям Пермской краевой библиотеки для слепых подарят тактильное печатное издание «Разноцветной книги» Маршака со шрифтом Брайля и прилагаемым диском с аудиокнигой.