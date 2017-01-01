Преподаватель пермской школы победила во всероссийском конкурсе

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В финале профессионального конкурса педагогических работников в Москве Пермь представляли преподаватель школы №87 Наталья Агафонова, которая одержала победу в номинации «Содействие развитию детских общественных объединений», и преподаватель лицея №9 Наталья Мокрушина, участвующая в номинации «Воспитание в учебной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками конкурса стали заместители директоров школ по воспитательной работе, методисты, педагоги-организаторы, классные руководители, вожатые, социальные педагоги, кураторы ученического самоуправления и детских общественных объединений. Всего в финале, где нужно было защитить авторский проект, пройти собеседование с экспертами, электронное тестирование и написать конкурсное эссе, приняли участие 30 человек из 20 субъектов Российской Федерации.