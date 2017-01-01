Дмитрий Самойлов: кредитов для обеспечения бюджета брать не планируем Бюджет Перми принят в первом чтении

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 19 ноября приняли в первом чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2022 и 2022 годов.

В 2020 году доходы бюджета составят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. Причём из них 16,8 млрд руб. в 2020 году (или 44,4% от всего объёма доходов), 17,5 млрд руб. в 2021 году (42,8%) и 16,1 млрд руб. в 2022 году (39,8%) — это безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов.



Собственные налоговые и неналоговые доходы города тоже должны вырасти. В большей степени — благодаря переходу общественного транспорта на новую модель: средства от продажи билетов будут поступать в городской бюджет, а не перевозчикам.



Расходы бюджета Перми в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб.



Причём на социальную сферу отводится 60% всех средств.

Например, расходы на образование увеличатся с 12,7 млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд руб. в 2022 году. По планам администрации города, всё это позволит создать более 8 тыс. дополнительных мест в школах и 2010 мест — в детских садах.



Расходы на дорожное хозяйство и транспортное обслуживание увеличатся почти в два раза: с 7 млрд руб. в 2019 году до 13,6 млрд руб. в 2022 году. В последующие годы планируется завершить реконструкцию ул. Героев Хасана и Революции, реконструкцию ул. Карпинского, Маршала Жукова и Плеханова, площади Восстания, строительство ул. Крисанова.



В рамках подготовки к 300-летию Перми в городе сделают «умное» уличное освещение и проведут капремонт трамвайных путей, а также знаковых улиц: Ленина, Петропавловской, Комсомольского проспекта. Подготовка к юбилею города коснётся и общественных пространств, таких как скверы и парки.



