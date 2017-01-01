Власти Перми рассмотрят вопрос приобретения бассейна БМ

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Депутат гордумы Ирина Горбунова во время пленарного заседания думы 19 ноября попросила главу Перми Дмитрия Самойлова провести совещание по поводу возможности приобретения в муниципальную собственность бассейна БМ. Председатель гордумы Юрий Уткин попросил главу определить дату такой встречи.

Ирина Горбунова отметила, что этот объект «социально значимый», так как его чаша имеет длину 50 метров, что соответствует размерам олимпийских бассейнов. Депутат Владимир Молоковских отметил, что «на Гайве и всей правобережной части Перми, кроме Закамска» нет ни одного бассейна (на самом деле есть бассейн в микрорайоне Пролетарский, — Ред) и лучше усилия (в том числе финансовые) направить на появление бассейна там, чем заниматься приобретением уже давно функционирующего бассейна в Свердловском районе.