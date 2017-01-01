Пермский край выполнил план нацппроекта по расселению аварийного жилья на 2019 года

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На сайте губернатора и правительства Пермского края сообщается, что на данный момент в регионе расселено более 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Помимо этого, ожидается, что этот объем до конца года увеличится до 90 тыс. квадратных метров.

Отметим, годовой план в Прикамье выполнили несколько территорий: Кизел, Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ. Планируется, что к концу 2019 года еще в трех муниципалитетах будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. До конца 2021 года планируется увеличить количество таких территорий до девятнадцати.

Напомним, 15 ноября во время рабочего визита в краевую столицу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко обратил внимание на высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе.

— Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные, — отметил Виталий Мутко, — Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу.

В ближайшие два года темпы ликвидации аварийного жилья в регионе повысятся. В сентябре 2019 года губернатор Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020—2021 годы. В результате краю было направлено 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. Благодаря этим средства в ближайшие два года в новое жилье переедут около 5 тыс. прикамцев. До 2021 года в регионе ликвидируют более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.

Для переселения граждан с 2020 года появятся новые возможности. В рамках нацпроекта в регионе для переселенцев начнут строить малоэтажные дома с применением сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» — то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже. Правительство Пермского края совместно с муниципалитетами будет закупать благоустроенные квартиры в этих домах для переезда граждан из аварийного жилищного фонда.