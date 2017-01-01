С начала года на городских улицах отловлено более 2 тыс. бездомных собак

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Как сообщается в пресс-службе администрации города Перми, бригадами было отловлено 2405 безнадзорных собак.

Отмечается, что отлов собак ведётся гуманным способом на основании заявок от жителей города. На место выезжают бригады ловцов от двух до четырёх человек. В среднем за выезд отлавливается до восьми особей.

После доставки животных в муниципальный приют их осматривает ветеринар, производит необходимое лечение, стерилизацию и чипирование. После чего волонтёры помогают найти собакам новый дом.

Так, с начала 2019 года новым хозяевам выдано 1580 собак, из них 1431 — взрослые, а 149 — щенки.