На частный сектор в Перми потратят 383 млн руб.

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В следующем году на обустройство частного сектора Перми будет потрачено в общей сложности 383,1 млн руб. Об этом на пленарном заседании гордумы заявил заместитель главы горадминистрации Игорь Субботин.

По его словам, основную долю трат составят наружное освещение (133 млн руб.) и дороги (123 млн руб.). В 2019 году на частный сектор заложено 375 млн руб. Наибольшую долю трат направят также на дороги (239,6 млн руб.) и освещение (62,9 млн руб.).

По географическому принципу половина всех трат придётся на Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы, так как именно там отмечается максимальная концентрация частного сектора в городе.

Отметим, что указанные суммы — общие из всех бюджетов и программ. Из бюджета Перми на эти средства в 2019 году выделяется 50 млн руб., а на три последующие — по 100 млн руб. ежегодно.