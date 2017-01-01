МЧС предупреждает о похолодании в Прикамье до -33 градусов

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По данным ЦГМС, 19 и 20 ноября в отдельных районах Пермского края сохранится сильный гололёд, гололёдно-изморозевые отложения и понижение температуры воздуха до -33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.

МЧС предупреждает, чтобы жители края не находились рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередачи и не парковали транспорт рядом с ними. Кроме того, из-за гололёдных явлений возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, а также возникает риск увеличения дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Сотрудники ведомства советуют соблюдать правила дорожного движения, требования пожарной безопасности и одеваться по погоде, чтобы не допустить возможности обморожения.