Перевозчик пожаловался в УФАС на проведение аукциона на обслуживание маршрута №62

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Перевозчик Александр Стерлягов подал жалобу в УФАС на аукцион декабря 2019 года по обслуживанию маршрута №62 «Микрорайон Крохалева» — «Ул. Милиционера Власова», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В претензии перевозчика указано, что в феврале 2019 года уже была проведена антологичная закупка, в результате которой он заключил контракт с МУП «Пермгорэлектротранс» на обслуживание данного маршрута до 31 января 2020 года. При этом количество требуемых транспортных средств для обслуживания маршрута осталось прежним. Стерлягов утверждает, что два перевозчика не могут работать на одном маршруте.

Кроме того, отмечается, что требования прошлого аукциона были существенно выше. Так, например, на маршруте должны работать автобусы с экологическими характеристиками ЕВРО-4 и ЕВРО-5, а в условиях декабрьского аукциона значится транспорт с характеристиками ЕВРО-3. Стерлягов считает, что такие требования повышают шансы на участие и победу в аукционе перевозчиков с более низкой себестоимостью.

На участие в аукционе по маршруту №62 не было подано ни одной заявки. Жалобу перевозчика рассмотрят 20 ноября.