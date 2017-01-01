Заместитель главы администрации Перми: чтобы отремонтировать все дворы, нужно 15 лет

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Во время пленарного заседания Пермской гордумы заместитель главы горадминистрации Игорь Субботин заявил, что благоустройство нужно провести в 5,4 тыс. дворов.

«На сегодняшний день ремонт и благоустройство проведены в 28% дворов. Чтобы провести работы во всех дворах, то нам нужно лет 15», — отметил чиновник.

По его словам, выход — в увеличении финансирования программ благоустройства и их продлении (в том числе федеральных).