До Перми I организуют новый маршрут с небольшими автобусами

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С 1 января 2020 года до железнодорожного вокзала Пермь I будет следовать новый автобусный маршрут №51 (Пермь I — Комсомольская площадь).

По словам заместителя главы горадминистрации Людмилы Гаджиевой, на маршруте будут работать автобусы небольшой вместительности, чтобы соответствовать нормативам проезда по аварийному путепроводу на ул. Монастырской (по которому не рекомендовано проезжать транспорту тяжелее 10 т).

Как отметила на пленарном заседании гордумы Людмила Гаджиева, возможно, маршрут запустят раньше — в декабре.