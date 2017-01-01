В Кизеле досрочно выполнен годовой план по расселению аварийного жилья

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Четвёртый муниципалитет выполнил план по расселению аварийного жилья на 2019 год. Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, с задачей справился Кизел.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2019 году город расселил 853 кв. м, в благоустроенное жильё переехали 34 человека. Власти заключили с собственниками договоры и предоставили им социальные выплаты. На полученные средства люди приобрели семь жилых помещений в Кизеле, три — в Перми, по одному — в Березниках, селе Фролы и селе Тохтуева (Соликамский район).

Ранее на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко губернатор Максим Решетников отмечал, что темпы расселения аварийного жилья растут благодаря федеральной поддержке.

Мы бы сами никогда не замахнулись на такие объёмы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за шесть лет никогда бы и речи не шло, — отмечает губернатор Прикамья.

В Пермском крае разработан региональный механизм, благодаря которому люди могут выбирать место жительства в любой точке края. Это особенно актуально для тех, кто планирует сменить работу, рассчитывая на профессиональный и карьерный рост.

Годовую программу расселения уже досрочно выполнили Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ. Годовой объём расселения аварийного жилья в Пермском крае на данный момент достигает 50 тыс. кв. м, всего в 2019 году будет расселено 90 тыс. кв. м.

К концу 2019 в трёх муниципалитетах будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в городском округе Березники, Сивинском и Ординском муниципальных районах. До конца 2021 года планируется увеличить количество таких территорий до девятнадцати, устранив аварийное жильё, признанное непригодным до 1 января 2017 года, в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Горнозаводске.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Пермском крае начнут строить малоэтажные благоустроенные дома для переселенцев. Закупкой квартир в новостройках займётся правительство Прикамья совместно с муниципалитетами. Объекты возведут с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В». Затраты на оплату коммунальных услуг в таком жилье будут ниже.