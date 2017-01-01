В Перми откроется выставка, на которой покажут личные вещи Маяковского

Твитнуть Поделиться Поделиться

П.И.Шумов, В.В.Маяковский, Париж, 1925 год

В Центральном выставочном зале 22 ноября откроется выставка «Маяковский «haute couture»: искусство одеваться» (12+), где в хронологической последовательности покажут личные вещи поэта: от жёлтой кофты до костюмов «советского денди».

Выставку привезёт Московский Государственный музей Маяковского. На вернисаже покажут фотоснимки, рисунки и рукописи из фондов музеев, а также одежду и аксессуары поэта.

Выставка поделена на несколько разделов, которые освещают тот или иной жизненный период Маяковского. Так, футуристический период 1910—1915 годов покажет поэта как студента Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Именно тогда у Маяковского появилась знаменитая жёлтая кофта. Период 1915—1922 годов расскажет о знакомстве Владимира Маяковского с Лилей Брик. На одной из фотографий того периода он запечатлён в модном английском пальто и кепке.

Начиная с 1922 года Маяковский много ездил с чтением стихов за границу, чувствовал себя полпредом Советской страны. Постепенно оттачивался облик поэта: его одежда отличалась элегантностью и деловым стилем.

Татьяна Яковлева, с которой у Маяковского в Париже начался роман, вспоминала:

«Он скорее напоминал английского аристократа и выправкой, и одеждой и уж никак не связывался с тем образом, который слагался в моем сознании из его футуристической жеётой кофты, скандальных выступлений, из его режущего бритвой острословия и шумной славы пролетарского поэта-трибуна».

Посетить экспозицию «Маяковский «haute couture»: искусство одеваться» можно до 18 декабря.