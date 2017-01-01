Количество бюджетных мест в вузах Перми может увеличиться Главным образом, по направлениям деятельности НОЦ «Рациональное недропользование»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

По словам министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, реализация проекта научно-образовательного центра в Пермском крае «обязательно должна повлиять» на число бюджетных мест, выделенных вузам региона.

По его словам, увеличение количества бюджетных мест увязывается министерством образования с реализацией проектов НОЦ в регионах. «Если НОЦы будут работать по-настоящему, то они точно должны повлиять на ситуацию с трудоустройством, — рассказал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков во время своего визита в Пермь. — Это автоматически приведёт к тому, что показатели качества подготовки специалистов университетом вырастут и будет развиваться исследовательская составляющая», — считает федеральный министр.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, крупные вузы Перми уже подали на 2021 год в федеральное Министерство высшего образования амбициозную заявку по контрольным цифрам приёма, при подаче которой учитывался проект НОЦ.

«Пока рано говорить об итогах, — сказал Максим Решетников. — Мы должны учить молодёжь по тем направлениям, по которым мы конкурентоспособны».

Сейчас в Министерстве высшего образования России готовится методика, по которой между регионами будут перераспределяться бюджетные места. По словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, на число бюджетных мест в регионе будет влиять не только трудоустройство выпускников, но число выпускников школ с соответствующими баллами, которые будут способны поступить на образовательные программы.



Ранее НОЦ «Рациональное недропользование» из Пермского края вошёл в число пяти пилотных региональных проектов. В декабре 2019 года все НОЦы должны сформировать программы развития, в том числе определить направления, актуальные для развития региона, сформировать команды и конкретные задачи, которые будет решать НОЦ. В январе 2020 года на координационном совете главы регионов должны будут представить свои проекты, после чего станет понятно, будут ли они в дальнейшем поддержаны федеральным центром. По словам Михаила Котюкова, научно-образовательные центры могут претендовать на получение грантовой поддержки в 60 млн руб. в год. По его словам, «уровень обсуждения и вовлечённости участников» говорит о хорошей ситуации с развитием НОЦа.



Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» будет работать по семи направлениям: твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В Пермском крае уже создана управляющая организация, которая будет координировать 105 научно-исследовательских и учебных подразделений, в их рамках работают более 700 сотрудников. Также к работе пермского НОЦа привлеченоысвыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. В качестве партнёров уже заявлены более 50 крупнейших российских и зарубежных компаний.