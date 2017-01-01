Глава Перми: городские службы не были предупреждены о грядущей чрезвычайной ситуации с ледяным дождём По словам Дмитрия Самойлова, ряд подрядчиков «заработали штрафные баллы»

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Фото: Павел Шатров

Глава Перми Дмитрий Самойлов на пленарном заседании гордумы заявил, что городские службы не были предупреждены о ледяном дожде, который обрушился на город рано утром 11 ноября.

Он сообщил, что за 11 и 12 ноября на дороги были высыпано 1,4 тыс. т противогололёдных материалов, что «в три раза больше, чем в обычные сутки».

Всего к вечеру 12 ноября последствия ледяного дождя устраняли 185 ед. техники и 320 рабочих.

Но, по словам Самойлова, ситуацию усугубляло то, что дождь «сразу же смывал все противогололёдные материалы с тротуаров на проезжую часть».

На вопрос председателя гордумы Юрия Уткина, какую оценку он бы поставил устранениям последствий стихии, Самойлов ответил: «Проезжей части — четвёрку, тротуарам — тройку, дворовым территориям — тройку с минусом».

Заместитель председателя гордумы заметил, что если, по данным минздрава, за помощью из-за травм обратились 636 человек, «то это чрезвычайная ситуация».

На вопросы депутатов, что будет сделано для недопущения подобной ситуации в будущем, Самойлов ответил, что «вряд ли появится рецепт, чтобы за час решить проблему», но отметил, что будут проведены переговоры с подрядчиками о закупке малогабаритной техники, а также то, что в любом случае ряд подрядчиков «заработали штрафные баллы» из-за ситуации 11 и 12 ноября.