Работникам АО «Электромонтаж» выплатили 4 млн руб. задолженности по зарплате

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, директор АО «Электромонтаж», имея достаточные средства на счёте, не выплачивал зарплату работникам с июня 2017 по апрель 2018 года и с января по июль 2019 года.

Долг перед сорока работниками составил более 3,9 млн руб. По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело — полная невыплата в течение двух месяцев заработной платы и иных выплат. Директор предприятия погасил имеющуюся задолженность в полном объёме перед всеми работниками, а также уплатил судебный штраф в размере 50 тыс. руб.