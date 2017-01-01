Проект Пермского краеведческого музея признан лучшим в стране

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Сайт «Привет, Антропоцен!» Пермского краеведческого музея получил премию в номинации «Лучший цифровой сторителлинг» интернет-фестиваля музейного мультимедиа «Музейный гик». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

Сайт «Привет, Антропоцен!» разработан в рамках проекта «Добро пожаловать в Антропцен!», признанного в 2019 году одним из лучших реализованных проектов, поддержанных грантом конкурса программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Всего на конкурс «Музейный гик» было подано 120 заявок по девяти номинациям от 87 музеев, архивов и библиотек со всей России.