«Азот» повышает надёжность электроснабжения

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках программы «Повышение надёжности электроснабжения филиала «Азот» заменена подстанция №47 — одна из шести, питающих оборудование агрегата №1 производства аммиака. Общая стоимость технического перевооружения составит более 28 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Мощность новой системы электроснабжения подстанции — 3200 кВА, что на 1200 кВА больше прежней. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством несколько сотен жилых квартир. За счёт увеличения мощности на агрегате №1 можно будет проводить расширение производства с возможностью присоединения новых потребителей. Её преимущества — надёжность, простота в эксплуатации и ремонте оборудования, экологичность.

Внедрением нового оборудования занимались специалисты подрядной организации, которая имеет многолетний опыт работы в области внедрения и обслуживания систем электроснабжения, автоматизации, электропривода и энергосбережения. Оборудование изготовлено отечественным производителем. На новой подстанции установлены сухие трансформаторы, которые представляют собой один из современных пожаро- и экологически безопасных типов оборудования.

Кроме замены оборудования на подстанции №47 полностью отремонтировано помещение: заменены пожарная сигнализация, освещение, построена новая фальш-кровля, залиты кабельные каналы, оштукатурены и покрашены стены и выровнен пол. Подстанция обновилась полностью. Она оборудована по последнему слову техники и отвечает всем требованиям современного производства.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Программа «Повышение надёжности электроснабжения филиала «Азот» позволяет нам обновить оборудование и повысить уровень электробезопасности при эксплуатации подстанции. В прошлом году мы заменили электрооборудование на подстанции №33. В 2020 году планируем провести техническое перевооружение ещё двух подстанций филиала «Азот».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» за сутки потребляет около 1 300 000 кВт/ч электроэнергии. Электричеством его обеспечивает 81 электроустановка, включая комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ и распределительные устройства 6 кВ.