Приставы возвратили местной администрации самозахваченый участок на берегу Сылвы

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Жители Кунгурского района обратились в администрацию Насадского сельского поселения с жалобой о невозможности прохода к берегу реки Сылвы в районе деревни Закоптелково. Участок был ограждён трёхметровым забором. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Чиновники, изучив документацию и проведя необходимые замеры, обратились за защитой нарушенных прав жителей в суд. Так, нарушителю поступил исполнительный документ о возложении обязанности освободить самовольно занятый земельный участок, площадь которого более 1,5 тыс. кв. м, входящий в 20-метровую береговую полосу реки Сылвы, а также демонтировать забор и лодочный причал.

Нарушитель не пожелал исполнять в добровольном порядке решение суда. В итоге пристав вынес в отношении него постановление о взыскание исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. и временно ограничил его в праве выезда за пределы России.