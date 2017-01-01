Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 19 ноября

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Вектор на юбилей. На празднование 300-летия Перми федеральный бюджет выделит полмиллиарда рублей.

Мария Гунько: Из маленьких городов жители уезжают в 90% случаев. Научный сотрудник Института географии РАН — о том, почему города теряют население и никак не учитывают это в своём развитии.

Увеличили скорость. В Прикамье думают, куда направить новые автомобили скорой помощи.

Предугадали рынок. Краснокамский завод ЖБК презентовал новую для Перми технологию производства финских стеновых панелей для строительства жилых домов.

«Бизнес из любой точки мира». В технопарке Morion Digital прошла лекция о технологиях выхода инновационного IT-проекта на глобальный рынок.

Благотворительность по принуждению. Прокуратура раскритиковала проект соглашения с застройщиками по строительству «социалки».

Бюджету обеспечили рост. Краевые законодатели распределили дополнительные финансы.

Меньше мусора — больше субсидий. «Теплоэнерго» вновь получит финансовую поддержку из краевого бюджета.

Погода в думе. Депутаты Пермской гордумы примут проект бюджета и заслушают доклад о борьбе с гололёдом.

Курс на постоянство. В большинстве территорий Пермского края у руля останутся прежние главы.

Наталья Кириллова: Музыкант — это средство познания мира. Солистка Пермского театра оперы и балета — о том, как воспитать музыкальный вкус и правильно понять оперу.

Выхожу один я… В Перми впервые прошла лаборатория моноспектаклей «МоноLab».

Привет, новый саунд! В Перми проходит фестиваль современной музыки Sound 59.

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