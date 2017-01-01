К маю 2020 года в Прикамье будет завершён ремонт почти 3,5 тыс. мемориальных объектов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Ко Дню Победы в регионе будут завершены ремонтные и восстановительные работы на десятках мемориальных объектов в Перми и в муниципалитетах края. Об этом стало известно во время заседания оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Большую часть работ планируется завершить до 1 мая 2020 года.

Как сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в рамках заседания Пермского краевого организационного комитета «Победа», к маю 2020 года в регионе будет завершён ремонт 3493 мемориальных объектов. В Перми из общего числа 2351 в настоящий момент в стадии ремонта находятся восемь объектов.

К маю 2020 года на монументе «Героям фронта и тыла» и мемориале «Скорбящая» произойдёт замена повреждённой облицовочной плитки, запланирован частичный ремонт памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу и пушки А-19, установленной в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны. Реставрационные работы будут завершены на бронекатере АК-454, установленном на улице Буксирной, 4, и мемориале «Тыл — фронту» на Кировоградской, 26.

Также восстановительные работы будут проведены на стеле, посвящённой 40-летию Победы, установленной в Сквере авиаторов, и на братской могиле советских воинов на Верхнемуллинском кладбище.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— В четырёх муниципалитетах на 51 мемориале работы будут завершены до декабря 2019 года. 200 мемориалов в 20 муниципалитетах будут приведены в надлежащее состояние до 20 апреля 2020 года. Среди основных видов работ — благоустройство территории, замена плитки, замена ограждений и окраска, нанесение имён защитников Отечества.

На текущий момент в 12 муниципалитетах в регионе работы по приведению мемориальных комплексов в нормативное состояние уже завершены в полном объёме.