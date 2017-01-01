Forbes: Структуры, близкие к Дмитрию Рыболовлеву, вложились в проект уникальных аккумуляторов

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Структуры, близкие к экс-владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыбловолеву, создали новую компанию Innolith. Это уже вторая попытка миллиардера — выходца из Перми — воплотить в жизнь современные технологии сохранения энергии, сообщает Forbes.

Напоминм, что два года назад признана банкротом компания — производитель аккумуляторов Alevo, в которую инвестировал Дмитрий Рыболовлев. Теперь на месте Alevo возник новый бизнес, ключевые позиции в котором занимают связанные с Рыболовлевым управленцы. Согласно информации на сайте Innolith, сейчас места в совете директоров и управляющей команде занимают люди, долгие годы работавшие в «Уралкалии», в том числе и при Дмитрии Рыболовлеве. В конце октября пост гендиректора компании вместо Сергея Бучина занял Константин Солодовников, бывший директор по продажам и маркетингу компании «Уралкалий Трейдинг», трейдерского подразделения «Уралкалия». Солодовников также занимает место в совете директоров Innolith. В совете директоров также присутствует Анна Колончина, бывший член совета директоров «Уралкалия».

Компания планирует через несколько лет представить рынку батареи для электромобилей, которые будут более эффективны, чем аккумуляторы Tesla.

Компания Alevo специализировалась на разработке систем хранения энергии. Штаб-квартира компании находилась в швейцарском городе Мартиньи, а производство — в городе Конкорд (Северная Каролина, США), на бывшем заводе по производству сигарет компании Philip Morris. Там Alevo производила системы хранения энергии в электросетях GridBank. Каждое из таких устройств могло обеспечить электричеством более тысячи домов. Компанию основал в 2009 году норвежец Йостен Эйкеланд, а в 2016 году контроль над Alevo получил Дмитрий Рыболовлев. Рыболовлев привёл в «швейцарскую Tesla» свой менеджмент. Так, пост CEO Alevo занял бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, а в совет директоров Alevo попали бывший вице-президент по финансам калийного гиганта Кузьма Марчук и советник Рыболовлева Михаил Сазонов.

Планировалось, что компания продаст 16 000 штук GridBank к 2020 году. Однако реальность оказалась совсем другой — к моменту подачи заявления о банкротстве летом 2017 года продан был только один GridBank.

Innolith выкупила интеллектуальную собственность (патенты), принадлежавшую швейцарской Alevo, а также единственную оставшуюся от Alevo работающую систему хранения энергии, которая около года до этого работала в электросети компании PJM Interconnection в штате Мэриленд.

Осенью 2018 года Innolith объявила о своей новой разработке — инновационных аккумуляторах, более мощных и эффективных, чем обычные литийионные аккумуляторы. В компании отмечали, что, в отличие от обычной литийионной батарейки, рассчитанной примерно на 1000 циклов перезарядки, аккумулятор Innolith рассчитан на 50 000 циклов. Как объясняли в компании, если бы эта батарейка стояла в iPhone, он мог бы прослужить 100 лет. Кроме того, аккумуляторы от Innolith не могут загореться, утверждают разработччики.

В мае главный инженер Innolith Маркус Борк говорил агентству Bloomberg, что новые аккумуляторы могут сделать электромобили более дешёвыми, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Аккумуляторы от Innolith, сделанные с использованием неорганических электролитов и без кобальта, в лабораторных испытаниях показали, что могут быть более мощными и обладают большей энергетической плотностью, чем традиционные литийионные аккумуляторы. Innolith планирует выйти на промышленное производство своих аккумуляторов в течение четырёх-пяти лет. По словам Борка, плотность энергии аккумулятора Innolith — 1000 ватт-час на килограмм, то есть в три раза больше, чем у аккумуляторов электромобилей Tesla. Использование этих аккумуляторов может снизить цену эксплуатации до $50 за киловатт-час (у доступных на рынке литийионных батарей — $150—400 за киловатт-час).