В Пермском крае в рамках нацпроекта «Культура» открылись три виртуальных концертных зала

Они добавились к 17 уже существующим

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Фото: Константин Долгановский

Виртуальные концертные залы позволяют смотреть и слушать выступления музыкантов в режиме реального времени или в записи. К семнадцати уже существующим в Прикамье прибавились ещё три зала. Они открылись в Краснокамске, Добрянке и Чёрмозе. Первая трансляция в них прошла 16 ноября из Органного зала, где состоялась премьера музыкально-литературной программы «Наш Гоголь», посвящённой 210-летию со дня рождения классика.

«Сегодня ещё три города присоединились к замечательному проекту, который наша филармония реализует почти пять лет. Мы — лидеры по числу виртуальных залов в стране. Сейчас у нас уже 20 залов. В них люди могут не только посмотреть, но и обсудить увиденное», — заметил перед концертом губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам директора Пермской краевой филармонии Галины Кокоулиной, в 2018 году прошло 304 трансляции, которые посмотрели более 15,5 тыс. человек. А всего за пять лет существования в Прикамье виртуальных концертных залов их аудитория составила более 50 тыс. человек.

«Начиная проект пять лет назад, мы отбирали для трансляций произведения, считающиеся общедоступной и известной всем классикой. А после того как перешли к более сложной музыке, которая звучит на наших ежегодных фестивалях Дениса Мацуева и Владимира Спивакова, поняли, что интерес возрос», — заметила Галина Юрьевна.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, благодаря виртуальным концертным залам жители даже отдалённых населённых пунктов могут, не выезжая из своего города, приобщиться к музыкальной культуре высокой пробы.

«Сложно переоценить значение этого проекта. Высокие технологии позволяют всем стать участниками бурной культурной жизни Перми. И мы не намерены останавливаться на достигнутом. До конца 2024 года мы откроем 13 залов в рамках федерального проекта «Культура» и ещё 15 — по собственной программе. В 2020 году виртуальные концертные залы откроются в Соликамске и Чайковском», — заметил Вячеслав Маркович.

В ближайшее время планируется расширить не только территорию трансляций, но и контент. По словам Вячеслава Торчинского, к проекту трансляций есть интерес у Пермского театра оперы и балета и у Театра-Театра, в афише которого есть музыкальные спектакли.

«С этого года в городах нашего региона мы открываем сеть социальных кинозалов, которые базируются на похожем оборудовании. Это ещё 93 зала, которые, теоретически, могут показывать концерты», — заметил министр культуры.

Открытие виртуального концертного зала в Добрянке

Фото: Илья Радченко , Константин Долгановский

Виртуальные залы, созданные при поддержке министерства культуры Пермского края, уже работают в Губахе, Кунгуре, Березниках, Чернушке, Лысьве, Осе; посёлках Полазне, Ильинском, Звёздном; сёлах Орде, Юрле, Белоево, Усть-Качке, Красном Яре, Ключах, Большой Соснове; деревне Скобелевке.