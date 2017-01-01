Кинокомиссия по отбору фильмов, претендующих на рибейт, отобрала первый проект

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Пермская кинокомиссия, возглавляемая кинорежиссёром Павлом Лунгиным, провела своё первое заседание и выбрала первый проект, которому может быть оказана поддержка. Фильм, который получит первый рибейт (возмещение части затрат на кинопроизводство) от Пермского края, будет назван в начале декабря, сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Кинокомиссия будет помогать кинокомпаниям в организации съёмок. Для того чтобы компании предпочли регион для съёмок, будут организованы так называемые location-шоу.

Как рассказал Павел Лунгин, на первом заседании кинокомиссия выбрала один из проектов, но впереди — ещё второй этап отбора.

Павел Лунгин, руководитель Пермской кинокомиссии:

— Мы выбрали один проект. Второй проект хорош, но в нём не соблюдён ряд определённых формальностей. Кроме того, мы будем совершенствовать критерии предоставления рибейта. Я надеюсь, что в процессе работы они будут улучшены, потому что нашей целью, прежде всего, является поиск хороших проектов с сильными режиссёрами и актёрами. Известно, что на следующий год удвоят бюджет, которым располагает кинокомиссия. Думаю, что и заявок, которые будут приниматься этой зимой, станет больше. Опыт работы системы рибейта в Прикамье пока небольшой. Однако я очень рад, что Пермь примкнула к таким продвинутым городам, как Калининград и Волгоград, где эта система эффективно реализуется. Рибейт применяется во всём мире, чтобы повысить привлекательность регионов для инвесторов и продюсеров. В первую очередь это делается для Пермского края.

Павел Печёнкин, режиссёр, член кинокомиссии:

— Совместно с другими членами комиссии мы рассматривали заявки от претендующих получить возврат части денег, потраченных во время съёмок. Сюда входят зарплата актёров, транспорт, гостиницы и другие инфраструктурные затраты. Мы проверяли заявки на соответствие положению о рибейте, которое подписано правительством Пермского края. Есть основные критерии: кино должно быть профессиональное, с заранее известным продюсерскими и режиссёром составом. Рибейт предоставляется негосударственным организациям, например, телевидению. Чтобы кинокомпания смогла подать фильм на рибейт, картина должны быть уже снята. Главное, чтобы в фильме была пермская натура: природа, города, люди. В Пермском крае прекрасный ландшафт: много рек, горы, от тайги до лесостепи, это хорошее место для съёмок. К тому же край находится не так далеко от Москвы, что значительно облегчает транспортировку техники. Примеров успешной практики рибейта в России достаточно. Например, работа кинокомиссии в Калининграде была запущена около 5 лет назад, но уже сейчас на территории региона снимаются до 30 проектов в год.

Как отметила заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина, краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. Съёмочные группы могут претендовать на рибейт при условии привлечения местных подрядчиков, что позволит местным компаниям наработать компетенции и запланировать дополнительный объём работ.

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