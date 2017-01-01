В трёх районах Перми на этой неделе предстоят отключения воды

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Yandex.ru

В Перми в ближайшие дни в трёх районах города отключат холодное водоснабжение. Отключения воды связаны с ремонтными работами, сообщают в «Новогоре-Прикамье».

Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 20:00 будет отключено водоснабжение в домах по адресам:

- Боровая, 2а, 3;

- Василия Каменского, 1, 2, 4б, 5, 7;

- Герцена, 2;

- Гремячинская, 18/1, 71.

В этот же день с 9:30 до 19:00 не будет воды в домах №№15,17 и 8 на ул. Сепуховской.

В четверг, 21 ноября, без воды останутся:

- Баковый, 5 лит Б, 5 лит В;

- Борчанинова, 71а, 77, 83, 85;

- Камчатовская, 26, 5;

- шоссе Космонавтов, 10а, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 25;

- Краснофлотская, 1;

- Механошина, 12, 14;

- Парижской Коммуны, 49;

- Пушкина, 104/1а;

- Революции, 66;

- Эпроновская, 13.

22 ноября отключение будет в домах по адресам:

- Стахановская, 51, 53, 54, 55, 57.

Твитнуть Поделиться Поделиться