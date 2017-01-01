В трёх районах Перми на этой неделе предстоят отключения воды
В Перми в ближайшие дни в трёх районах города отключат холодное водоснабжение. Отключения воды связаны с ремонтными работами, сообщают в «Новогоре-Прикамье».
Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 20:00 будет отключено водоснабжение в домах по адресам:
- Боровая, 2а, 3;
- Василия Каменского, 1, 2, 4б, 5, 7;
- Герцена, 2;
- Гремячинская, 18/1, 71.
В этот же день с 9:30 до 19:00 не будет воды в домах №№15,17 и 8 на ул. Сепуховской.
В четверг, 21 ноября, без воды останутся:
- Баковый, 5 лит Б, 5 лит В;
- Борчанинова, 71а, 77, 83, 85;
- Камчатовская, 26, 5;
- шоссе Космонавтов, 10а, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 25;
- Краснофлотская, 1;
- Механошина, 12, 14;
- Парижской Коммуны, 49;
- Пушкина, 104/1а;
- Революции, 66;
- Эпроновская, 13.
22 ноября отключение будет в домах по адресам:
- Стахановская, 51, 53, 54, 55, 57.