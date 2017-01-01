В связи с резким похолоданием коммунальные службы Перми перешли на усиленный режим работы

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По данным синоптиков, в Перми в ночь с 18 на 19 ноября ожидается резкое похолодание до -25 градусов. При таком падении температуры возрастает риск возникновения порывов на сетях, напоминают в администрации Перми.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, при резком понижении температуры воздуха возрастает риск возникновения аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения. В связи с этим предпринят ряд предупреждающих мер.

В департаменте ЖКХ были проведены совещания с ресурсоснабжающими организациями города. Коммунальным службам поручено обеспечить постоянный мониторинг и организовать круглосуточные дежурства руководителей и ответственных специалистов для оперативного устранения возможных дефектов на сетях.

Кроме того, находятся наготове ремонтные бригады Пермского филиала «Т Плюс», Пермской сетевой компании, транспорт и спецтехника, а также резервное энергооборудование. По информации ресурсоснабжающих организаций, уже сейчас температурные режимы в помещениях выше температурного графика, в течение дня их будут постепенно поднимать.

О наступающем резком понижении температуры воздуха заблаговременно проинформированы и управляющие организации — управляющие компании и руководство ТСЖ составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай возникновения аварийных ситуаций.

В случае возникновения в доме аварийной ситуации жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны этих организаций указаны на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг и в подъезде. В случае если произошла серьёзная авария, а телефоны управляющей организации не отвечают, жители могут обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы — 112.