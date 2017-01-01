В Пермской галерее откроется выставка фотографа Валерия Заровнянных

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Фото: Валерий Заровнянных

Открытие фотовыставки «Мой мир» (0+), посвященной 70-летнему юбилею фотографа Валерия Заровнянных, состоится в Пермской галерее 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Валерий Евгеньевич — путешественник, исследователь, участник творческих поездок по городам Пермского края, природным заповедникам Урала, по русскому Северу и другим территориям России. Знаток всех храмов Прикамья, откуда происходят легендарные «пермские боги».

В экспозиции выставки представлено более 50 фоторабот, запечатлевших древние памятники храмовой архитектуры Чердыни, Усолья и Соликамска, природу северного Урала, знаменитые и красивейшие места Пермского края — Полюд, Помяненный Камень, истоки Вишеры, выразительные образы современников. Особое место отведено фотографиям экспонатов из фондов Пермской галереи, которые становятся новой интерпретацией произведений искусства.

Выставка будет работать до 12 января 2020 года.

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