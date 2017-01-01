Два ученых из Пермского края вошли в состав Российской академии наук

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Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, в обновленный состав Российской академии наук избраны два ученых их Прикамья. Академиком по специальности горные науки избран директор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Александр Барях, а членкором по специальности химия — директор филиала ПФИЦ УрО РАН Института технической химии УРО РАН Владимир Стрельников.

Александр Барях первый на Урале академик по специальности горные науки за много лет. Под его руководством разработаны новые подходы к созданию систем комплексного мониторинга геомеханических процессов.

Среди основных научных результатов Владимира Стрельникова — новый подход к созданию каталитической системы для регулирования баллистических характеристик топлив.

В настоящее время Прикамье представлено в РАН пятью академиками и восемью членами-корреспондентами. Взаимодействие РАН и Пермского края способствует усилению научного потенциала региона, в том числе по развитию научно-производственного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование».