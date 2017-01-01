В реконструированном пермском цирке планируется установить экран для просмотра фильмов Число зрительских мест планируется оставить таким же

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе визита в Пермь вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко стали известны некоторые подробности планов по реконструкции Пермского государственного цирка.

Количество мест планируется оставить примерно такое же, как и сейчас, — 2237 вместо 2247. Высота купола останется прежней — 18 м. Планируется установка экрана для просмотра кинофильмов, организация отдельного помещения для музея циркового искусства и нового репетиционного зала для артистов.

Кроме того, цирк будет более приспособлен для посещения его представлений маломобильными группами населения. Также предполагается обновить вольеры для лучшего содержания животных.

Как и было обозначено ещё в июне в ходе визита в Пермь заместителя министра культуры РФ Павла Степанова, реконструкторские работы планируется начать в 2021 году и закончить их в 2023 году.

Отметим, что существующее здание цирка работает с 1970 года.