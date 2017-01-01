В ближайшие три года в Перми построят музыкальную школу-интернат для одарённых детей Она будет рассчитана на 350 учеников

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Внешний вид школы

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми в 2022 году запланирована сдача музыкальной школы-интерната для одарённых детей. Впервые об этом заявил губернатор Максим Решетников в октябре во время посланию депутатам Заксобрания, а 15 ноября сообщил подробности вице-премьеру Правительства РФ Виталию Мутко.

Расположение сооружений школы: учебный корпус (1), концертно-репетиционный комплекс (2), интернат (3), существующая гимназия №33 (а)

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Строительство школы запланировано на ул. Николая Островского рядом с существующей гимназией №33 (ул. Н. Островского, 68). Комплекс будет состоять из трёх зданий — самой школы, концертно-репетиционного комплекса (со зрительным залом на 700 мест) и интерната для проживания иногородних студентов (на сто мест).



Также планируется использовать стадион гимназии и дополнить его несколькими спортплощадками.



Предполагается, что в школе-интернате будет организован непрерывный процесс обучения для детей в возрасте от 7 до 17 лет.



Как сообщила директор департамента регионального развития приоритетных проектов Министерства культуры РФ Ольга Юркова, сейчас по объекту разрабатывается проектно-сметная документация.

«Там будут обучаться одарённые дети, которых по крупицам нужно собирать. Им тяжело совмещать и школьную программу, а затем ещё по несколько часов в день заниматься музыкой в музыкальных школах. Здесь же мы рассматриваем комплексный подход», — отметила Ольга Юркова