Прокуратура нашла нарушения на новостройке компании «Сатурн-Р»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что на месте строительства многоквартирного дома в Свердловском районе, ООО «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-Р» нарушило законодательство об отходах производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Для лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, отходов затвердевшего строительного раствора, мусора от строительных и ремонтных робот, которые образуются в процессе строительства, не организовано место накопления в соответствии с требованиями законодательства, сообщают в прокуратуре. Отходы складируются на почве.

По результатам проверки директору общества было удовлетворено представление, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого предприятие и его директор привлечены к административным штрафам за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства и потребления на сумму 60 тыс. рублей.