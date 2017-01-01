«Бизнес можно построить из любой точки мира» Гари Фаулер рассказал пермякам о технологиях выхода инновационного IT-проекта на глобальный рынок

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В технопарке Morion Digital прошла лекция СЕО в компании DY Investments, соучредителя 11 стартапов Гари Фаулера о технологиях выхода инновационного IT-проекта на глобальный рынок.

Гари Фаулер — известный в России спикер на тему глобальных рынков. Он был профессором по маркетингу, продажам и бизнес-развитию в лучших бизнес-школах России, а также руководителем проекта модуля США для программы МВА.

В настоящее время он сопредседатель Комитета по технологиям в Американской торговой палате в Москве. За время работы он накопил полезный опыт, который оформил в ряд советов для начинающих и опытных бизнесменов, которые хотели бы вывести свою компанию на международный уровень. Эта цель может быть продиктована не только амбициями, но и необходимостью. Ведь в условиях набирающей обороты глобализации наиболее жизнеспособным оказывается тот бизнес, который способен успешно работать в разных странах. Как бизнесмену заинтересовать потребителей в своём продукте? Как выстроить стратегию его продвижения? Как делать анализ рынка? На эти вопросы и ответил Гари Фаулер в своей лекции, содержание которой легко сводится к нескольким «рецептам успеха», которые возможно применить не только в сфере IT-бизнеса, но и в любом другом.

На крупный бизнес нужен крупный бюджет. Гари Фаулер убеждён, что для этого нужно привлекать достойных инвесторов, которые поверят в продукт. Для этого, по словам спикера, нужно громко заявлять о себе и своих идеях. «Если вы будете собирать классную машину в секретном гараже, никто не узнает о вас и о том, что вы умеете», — выразил убеждение г-н Фаулер.

Второе — анализ рынка. Легко разобраться в конкурентах, если делаешь локальный бизнес. Но как сделать это в случае если планируешь выход на международную арену? Гари Фаулер считает, что нужно сделать точно такой же анализ рынка, но при помощи интернета. «У любой компании есть сайт, на котором можно найти сведения об уникальных особенностях продукта, ценах. И исходя из этой информации можно понять, что вы можете предложить нового и необходимого потребителям и по какой цене», — сделал вывод лектор.

Собрать команду — тоже необходимо. В России, возможно, о кадрах думают в последнюю очередь. По словам американца, о коллегах нужно подумать заранее, потому что именно их профессиональные качества, репутация, в конце концов, составят успех компании. «В моей компании каждый сотрудник получает деньги, когда компания начинает зарабатывать больше. Мы все вложили силы в наш успех, и каждый должен получить выгоды в ответ», — заметил Гари Фаулер.

Не менее важен вопрос безопасности. Г-н Фаулер понимает его в широком смысле. Для него это работа с надёжными консультантами, соблюдение бизнес-этики для формирования хорошей репутации компании — всё это в итоге, по убеждению спикера, работает на бизнес, хотя, возможно, и не так заметно, как многое другое. К этому же пункту относится соблюдение законов той страны, в которой планируется открыть бизнес.

Одна из ключевых задач для любого бизнесмена — работа с клиентами. Гари Фаулер считает, что обязательно нужно тестировать продукт, чтобы (не)лишний раз убедиться в том, что он хорош и действительно нужен людям. Тестирование поможем, считает американец, улучшить качество продукта и сформировать шаги для дальнейшего его развития. «Очень важно сначала точно определиться с продуктом, а уже потом формировать шаги развития компании. В России часто происходит наоборот, и это в корне неверно», — подчеркнул на лекции г-н Фаулер.

Он считает, что работа со СМИ — это одна из важнейших задач хорошего бизнесмена. Гари Фаулер известен не только как бизнесмен, но и как автор статей для Forbes. Таким образом он решает две задачи: создание репутации для себя как компетентного бизнесмена и своей компании.

Создание плана продаж и системы логистики — это более конкретная задача. «Бизнес можно построить из любой точки мира. Но все звенья в бизнес-цепочке должны безупречно работать и взаимодействовать друг с другом», — резюмировал Гари Фаулер.