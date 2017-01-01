Пермячка, упавшая на скользком тротуаре, получит компенсацию в 500 тыс. рублей

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По информации Пермского краевого суда, жительница города Оса в марте 2019 года на ул. Комсомольская, 46 подскользнулась на обледенелой дорожке, упала и получила перелом шейки левого бедра и левого плеча. В результате после операции женщина находилась на длительном лечении.

Пострадавшая обратилась в суд с иском на компанию ООО «Домовой-Групп», которая ответственная за участок места падения, о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей и материального вреда в виде расходов на лекарства.

Суд установил, что Общество не исполнило обязательства по содержанию и уборке территории, в результате чего был причинен вред здоровью истца. В результате ООО «Домовой-Групп» обязано выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей в пользу пострадавшей.