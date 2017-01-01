Четыре спортсмена из Прикамья прошли отбор на Паралимпиаду
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
По итогам паралимпийского чемпионата мира по лёгкой атлетике, который состоялся в Дубае, определились участники от Пермского края, которые прошли отбор в паралимпийскую сборную на игры в Токио 2020 года.
В соревнованиях по прыжкам в длину золотую медаль завоевал пермяк Евгений Торсунов.
Ранее на этом же чемпионате серебряными призёрами стали Галина Липатникова (толкание ядра) и Фёдор Рудаков (бег на 5 км). Помимо них на паралимпийские игры квалифицировался Александр Легостаев (бочча).
XVI Паралимпийские летние игры 2020 года пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года в Токио.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться