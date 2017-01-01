В Пермском крае закрыты три пожароопасных сельских клуба

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По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, муниципальное бюджетное учреждение «Петропавловский сельских дом культуры» и два его филиала в селах Пермяки и Солоды получили постановление суда об административном приостановлении деятельности.

Культурное учреждение не исполнило ранее выданное предписание и не устранило выявленные еще в прошлом году нарушения правил пожарной безопасности. Так, в здании Пермяковского сельского клуба в котельной на стене электропровода имеют видимые нарушения изоляции, в зданиях Петропавловского сельского дома культуры и Пермяковского сельского клуба в коридоре на путях эвакуации отделка пола выполнена из горючих материалов, в зданиях Солодовского и Пермяковского сельских клубов не установлены противопожарные двери с устройствами самозакрывания. Кроме того, ни по одному культурному учреждению не представлены документы о проверке качества огнезащитной обработки декораций.

Директор дома культуры признала свою вину и пояснила, что муниципальное учреждение не имеет денежных средств для выполнения предписания.

Так как выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал МБУК «Петропавловский сельский дом культуры» виновным в совершении административного правонарушения и запретил эксплуатацию культурных объектов на девяносто суток. Директор предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а сельские клубы опечатаны.